Focolaio Covid al Cardarelli di Napoli, positivi sei sanitari e 30 pazienti. Sono in netto aumento i contagiati di coronavirus all’ospedale Cardarelli. Tra i casi accertati anche due primari, uno è stato ricoverato in rianimazione e l’altro è in isolamento domiciliare.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nel padiglione M, dedicato ai malati di Covid, attualmente sono ricoverati 18 pazienti, di cui 2 intubati.

Per quanto riguarda la platea di ammalati che si erano recati al Cardarelli per patologie completamente estranee al Covid, i numeri dei contagiati riguardano: sette casi positivi, registrati ieri nel pronto soccorso a cui si aggiungono altri cinque accertati oggi e sette positivi nel reparto di Medicina d’Urgenza.

Due casi positivi in Medicina 2, uno in Medicina 3, uno in Medicina 1 e ancora un caso in Chirurgia Vascolare, uno in Chirurgia 1, uno al Centro GrandI Ustionati e quattro casi in Ortopedia.

Le parole dell’infettivologo

Alessandro Perrella, infettivologo del presidio, ha chiarito che la situazione è sotto controllo. “I pazienti di cui è stata rilevata la positività erano giunti in ospedale per le patologie più svariate e asintomatici – ha dichiarato a Il Mattino – grazie alle procedure di controllo degli accessi messe in atto dall’azienda ospedaliera, siamo in grado di conteggiare e circoscrivere i contagi, attuando prima il test sierologico e successivamente i tamponi”.