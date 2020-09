0 Facebook Lutto a Boscoreale e Terzigno, Alberto muore a 38 anni Cronaca 7 Settembre 2020 21:09 Di redazione 1'

Le comunità di Boscoreale e Terzigno piangono per la prematura morte di Alberto, papà di 38 anni venuto a mancare prematuramente. L’uomo, originario di Boscoreale era molto conosciuto anche a Terzigno per la sua attività commerciale. Alberto era infatti, proprietario di una macelleria, apprezzata e rinomata nella zona.

Lutto a Boscoreale e Terzigno, Alberto muore a 38 anni

L’annuncio della morte prematura è stata pubblicata sulla pagina Facebook, “Sei di Terzigno se”. La famiglia non ha voluto rendere note le cause del decesso. Alberto lascia la moglie e tre bimbi piccoli. La notizia ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che lo conoscevano.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio apparsi sui sociale e inviati alla famiglia. “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Ciao Alberto”, scrive l’amico Patrizio su Facebook. social network.