Stefano De Martino si è trasferito in una nuova casa a Milano. Dopo la separazione da Belen Rodriguez il bel ballerino ha dovuto trovare un altro appartamento dove poter ricominciare la sua vita da single.

La nuova casa di Stefano De Martino

De Martino, infatti, viveva a casa della show girl argentina e adesso che non stanno più assieme ha dovuto trasferirsi. Dopo aver trascorso le vacanze tra Ibiza e la Costiera Amalfitana, Stefano è tornato a Milano e ha iniziato il trasloco. Così ha iniziato a presentare la sua nuova casa sui social, pubblicando qualche piccolo dettaglio, da cui si evince come il bel ballerino si sia da poco trasferito. Non si sa per ora se sia in fitto o abbia deciso di acquistare l’appartamento.

La casa si trova in uno dei quartieri residenziali di Milano, nelle immagini pubblicate si vede un salone con un tavolino e uno specchio, un ambiente molto caldo e luminoso con il parquet come pavimento. Dalla finestra, poi, si vede il viale sul quale affaccia l’appartamento, una strada molto elegante e verde. Nuova casa e nuovo inizio e chissà che tra i primi ospiti dell’appartamento non ci sia Fortuna, la ragazza con cui è stato paparazzato in barca.