0 Facebook Willy Monteiro ucciso a 21 anni in una rissa: “Scambiato per un’altra persona” Cronaca 6 Settembre 2020 13:28 Di redazione 2'

Un 21enne è stato aggredito e picchiato mentre era con gli amici in una zona di locali notturni a Colleferro, in provincia di Roma e poco dopo ha perso la vita. La segnalazione ai carabinieri è di una rissa scoppiata all’alba, tra le 4 e le 5 del mattino. Il ragazzo è stato trovato a terra in gravi condizioni. Poi l’intervento del 118, che ha portato il 21enne via in ambulanza, ma è arrivato morto in ospedale a Colleferro. La vittima, Willy Monteiro Duarte, viveva a Paliano, in provincia di Frosinone, con la famiglia.

Willy ucciso a 21 anni in una rissa

Sono quattro le persone fermate dai carabinieri della Compagnia di Colleferro per la morte del 21enne ucciso di botte nella notte vicino Roma. Le posizioni sono ora al vaglio. Si indaga per omicidio. L’aggressione e’ avvenuta in Largo Oberdan, dove si trovano alcuni locali.

Il retroscena sulla morte di Willy Monteiro Duarte

Willy Monteiro Duarte potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona per via del colore della sua pelle. Ne sono convinti gli amici e un genitore di un suo compagno della squadra di calcio sentiti dall’AGI. “Mai un litigio, mai un problema adolescenziale o di scuola. Sempre ligio, rispettoso delle regole e del prossimo”, raccontano gli amici di Paliano, sconvolti per l’accaduto. In Paese sono sicuri: “Willy non avrebbe mai partecipato ad una rissa, e’ stato vittima di uno scambio di persona, magari per il colore della sua pelle, qui sappiamo questo”. Il ventenne italo-capoverdiano, promessa della locale squadra di calcio di Paliano, era uno studente dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi, e lavorava come cameriere in un ristorante della zona. L’ipotesi dello scambio di persona e’ soltanto una delle tante al vaglio degli inquirenti in queste ore. Un’altra ipotesi, che circola a Collefferro e’ che Willy possa invece essersi intromesso in una rissa per sedarla e ne sia poi rimasto vittima.