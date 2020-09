0 Facebook Non raggiunge il piacere e litiga con una prostituta, arriva la polizia e gli fa fare uno sconto News 6 Settembre 2020 18:51 Di redazione 1'

E’ una vicenda alquanto bizzarra quella raccontata dal quotidiano La Prealpina di Varese e accaduta a Busto Arsizio. Un uomo di origini marocchine ha avuto un litigio con una prostituta dopo aver avuto un rapporto con lei.

Polizia interviene per una lite tra una prostituta e un cliente

Avevano stabilito un prezzo di 40 euro, ma quando l’uomo non ha raggiunto il piacere e ha chiesto di continuare, la lucciola si è rifiutata e voleva andare via. N’è nata così una lite, all’interno di una lavanderia a gettoni aperta h24 dove si è consumato il rapporto, che è stata sedata solo con l’arrivo della polizia, allertata da alcuni vicini. Gli agenti, grazie a una mediazione, sono riusciti a far avere all’uomo uno sconto di 10 euro, riportando così la calma.

La vicenda è stata divulgata poiché nei confronti del cliente c’era un provvedimento di espulsione che era stato emesso molto tempo prima da quella lite, motivo per cui l’episodio imbarazzante è finito in tribunale.