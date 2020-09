0 Facebook Giovane di 22 anni punto al volto da una grande medusa: in codice rosso in ospedale News 5 Settembre 2020 19:25 Di redazione 1'

Si era tuffato a mare per farsi un bagno, quando una grande medusa l’ha punto al volto. E’ accaduto a Palombina, in provincia di Ancona, sulla riviera adriatica. Un giovane di 22 anni dopo aver immerso la testa in acqua è stato raggiunto dai tentacoli dell’animale.

Punto al volto da una medusa: è grave

Ha subito chiesto aiuto ai bagnanti presenti che hanno allertato il 118. Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero gravi, il pericolo è uno choc anafilattico.

Sconvolte le persone presenti che hanno assistito al terribile incidente.