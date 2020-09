0 Facebook Dramma a Caiazzo, Raffaele Ponsillo muore a 30 anni in un incidente in moto Cronaca 6 Settembre 2020 18:35 Di redazione 1'

Domenica di sangue sulle strade della provincia di Caserta. Un altro drammatico schianto è avvenuto a Carinola, nei pressi della frazione San Donato, in cui una moto e un auto si sono scontrate.

Caiazzo piange la morte di Raffaele Ponsillo

Ad avere la peggio è stato Raffaele Ponsillo, giovane di 30 anni originario di Caiazzo, che era a bordo della sua motocicletta. Nell’impatto è sbalzato violentemente sull’asfalto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma purtroppo per il trentenne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Sconvolta la comunità di Caiazzo, il sindaco Stefano Giaquinto ha espresso tutto il suo cordoglio per questa tragedia: “Certo di interpretare lo sgomento di tutta la cittadinanza, desidero esprimere, a nome mio e dell’Amministrazione, profondo cordoglio alla famiglia del giovanissimo Raffaele Ponsillo, per l’immenso dolore che sta vivendo in questo terribile momento. Una giovane vita stroncata all’improvviso lascia tutti sconvolti. Non ci sono parole che possono esprimere ciò che si vorrebbe dire”.