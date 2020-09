0 Facebook Caserta piange Luigi Montanaro, barman trovato morto in vacanza Cronaca 6 Settembre 2020 19:55 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Caserta, Luigi Montanaro, barman di 37 anni, è stato trovato senza vita sabato pomeriggio a Vieste, in provincia di Foggia. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Luigi Montanaro trovato morto in vacanza

Il corpo di Luigi è stato trovato impiccato a un albero. Quando i soccorsi sono giunti sul posto purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

La pista seguita dagli investigatori è che si sia trattato di un gesto estremo. La notizia della morte di Luigi Montanaro ha sconvolto l’intera comunità. Il barman era in vacanza da un amico, si è allontanato un attimo e non ha più fatto ritorno. Non si conoscono i motivi che avrebbero spinto il trentasettenne a togliersi la vita.