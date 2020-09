0 Facebook Napoli, festeggiamenti in strada e assembramenti: interventi ai Quartieri Spagnoli e a Bagnoli Cucina 5 Settembre 2020 19:14 Di redazione 2'

Gli agenti del commissariato di polizia ‘San Ferdinando‘ di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazzetta Rosario di Palazzo per segnalazioni di assembramenti e musica ad alto volume.

Interrotta esibizione ai Quartieri Spagnoli

Alla vista degli agenti le persone presenti si sono allontanate e i poliziotti hanno identificato due uomini che stavano montando alcune casse acustiche su disposizione del manager di un cantante neomelodico che avrebbe dovuto esibirsi per festeggiare una promessa di matrimonio.

Festa di 18 anni con neomelodico a Bagnoli

Nella stessa serata gli agenti del Commissariato Dante sono intervenuti in vicoletto 1 Cavone dove era in corso una festa in strada in occasione di un 18esimo compleanno con l’allestimento di un palco che occupava l’intera strada pubblica; sul posto vi erano numerose persone che, senza il rispetto del distanziamento sociale e senza utilizzare la mascherina, sono state allontanate con difficolta’ mentre gli organizzatori, zio e madre della festeggiata, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19. Infine, gli agenti del Commissariato Bagnoli sono intervenuti in via Boezio poiche’ era stato segnalato un palco in strada con un assembramento di persone.

I poliziotti, dopo aver fatto defluire le tante persone presenti, hanno identificato l’organizzatore che ha riferito di aver organizzato una serata canora per il compleanno del figlio minore e lo hanno sanzionato per inottemperanza alle misure anti-Covid-19