0 Facebook Luana Rainone uccisa e gettata nel pozzo dal suo amante, quei messaggi d’amore di Nicola Del Sorbo Cronaca 5 Settembre 2020 19:02 Di redazione 1'

Continuano a emergere dettagli raccapriccianti sul brutale omicidio di Luana Rainone, la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 23 luglio dalla famiglia. Il cadavere della trentenne era stato gettato dal suo omicida, Nicola Del Sorbo, in un pozzo a pochi passa da casa sua a Poggiomarino, in provincia di Napoli.

I messaggi di Nicola Del Sorbo

Il suo amante l’ha ferita mortalmente con un coltello alla gola nel corso di una lite. E’ riuscito a restare in silenzio per oltre un mese, poi ha ceduto alla pressione dei carabinieri e ha confessato l’omicidio, indicando il luogo dove trovare il cadavere della donna. Per più di un mese ha continuato a vivere come se nulla fosse, pur sapendo che il corpo della giovane con cui aveva una relazione clandestina giaceva sotto terra.

Nicola Del Sorbo in questo mese mandava messaggi d’amore alla sua compagna, che si trovava fuori. Parole dolci e romantiche in cui le diceva quanto gli mancasse, un augurio per il compleanno e altri commenti. Intanto, però, aveva nascosto il cadavere della sua amante uccisa brutalmente.