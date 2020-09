0 Facebook Agguato a Pozzuoli, Marco Di Flora inseguito e freddato in strada News 5 Settembre 2020 21:42 Di redazione 1'

Si torna a sparare nel Napoletano. E’ di poco fa la notizia di un agguato avvenuto in via Cuma Licola a Pozzuoli. Erano da poco passate le 20 quando un uomo è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo.

Chi era la vittima dell’agguato a Pozzuoli

La vittima si chiamava Marco Di Flora e aveva 35 anni. Era a bordo del suo scooter quando probabilmente è iniziato un inseguimento con i killer. Il trentacinquenne è stato ucciso davanti a una villetta e ritrovato in una pozza di sangue da alcuni residenti allertati dagli spari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della Scientifica. E’ ancora da chiarire il movente dell’agguato.