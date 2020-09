0 Facebook Agguato a Napoli, spari in strada: colpito un uomo Cronaca 4 Settembre 2020 20:14 Di redazione 1'

Colpi d’arma da fuoco a Fuorigrotta, quartiere dell’area ovest di Napoli. Un uomo di 41 anni è stato ferito a colpi di pistola. Il raid è avvenuto verso le 18 di oggi pomeriggio.

È stato il figloo della vittima, come riportato da Il Mattino, ad essere intervenuto e ad aver soccorso il papà ferito. Quest’ultimo è stato trasportato e ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Napoli.

L’episodio è avvenuto in via Campegna. La vittima è stata ferita agli arti inferiori. Ancora sconosciuti i motivi dell’azione armata. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.