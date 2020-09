0 Facebook E’ morto Gigi Imperatrice, cantante del famoso duo I Fatebenefratelli Spettacolo 6 Settembre 2020 09:02 Di redazione 2'

Lutto nel mondo della musica napoletana, è morto Gigi Imperatrice. Il cantante, la metà del duo comico assieme al fratello Edo de I Fatebenefratelli, aveva 85 anni. Tre anni fa aveva perso il fratello Pino Moris, noto impresario dello spettacolo.

Com’è morto Gigi Imperatrice

La notizia della morte di Gigi Imperatrice è iniziata a circolare sui social nella tarda serata di sabato. A scrivere un post d’addio è stato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Cordoglio per la scomparsa di Gigi Imperatrice, che insieme al fratello Edo ci ha regalato tanti sorrisi e momenti di puro divertimento nel segno della grande tradizione napoletana. Ci siamo incontrati spesso in questi mesi, ed è stato sempre un grande piacere. Un abbraccio ai familiari e in particolare al fratello Edo”.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID-19 NAZIONALE

Ma sono numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Gigi Imperatrice, anche il sindaco di San Giorgio, paese d’origine del cantante, ha espresso tutto il suo cordoglio per questa morte.

Chi era Gigi Imperatrice

Figlio d’arte, Gigi Imperatrice ha avuto anche un passato d’attore con una parte in “Così parlò Bellavista” di De Crescenzo e “FFSS” di Renzo Arbore. In televisione aveva lavorato con Pippo Baudo, Raffaella Carrà e al Bagaglino. Era comparso sul grande schermo con Nino D’Angelo e poi c’era la musica, grande passione della sua vita.