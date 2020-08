0 Facebook Nicola Carraro, il marito di Mara Venier confessa la sua ossessione: “Mi sveglia alle sei per farlo” Spettacolo 13 Agosto 2020 12:02 Di redazione 1'

Nicola Carraro ha parlato della sua Mara Venier in un’intervista al settimanale Nuovo. Il marito della conduttrice generalmente preferisce non stare sotto i riflettori, ma per la sua amata fa un’eccezione.

Il marito di Mara Venier parla della sua relazione con la moglie

Ha parlato principalmente del suo rapporto con la Venier e di cosa ha pensato quando l’ha conosciuta: “Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata”

Nicola non ha che complementi per sua moglie: “Mara è una donna irripetibile e meravigliosa e la amo come all’inizio”.

Nell’intervista ha poi svelato un retroscena su una ossessione di Super Mara: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa. Mi sveglia alle 6 per farlo. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo. Spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf”.