Sono passati quattro mesi da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati e ancora nessuno dei due ha spiegato i motivi di questa separazione. Nel corso dell’estate si sono susseguiti diversi rumors, ma nulla è stato confermato dai diretti interessati. A svelare la ragione che si celerebbe dietro questa rottura è stato il settimanale Chi.

Qual è il motivo della separazione tra Stefano e Belen?

Dopo le voci su presunti tradimenti e litigi, potrebbe esserci un altro motivo dietro la separazione tra Belen e Stefano. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini la coppia si sarebbe lasciata a causa di “stili di vita molto differenti”. Da un lato, racconta il tabloid, ci sarebbe la show girl argentina che ama divertirsi senza curarsi troppo di ciò che pensa la gente, dall’altro ci sarebbe il ballerino che invece è più tranquillo e ama programmare le cose.

Ruolo importante nella rottura l’avrebbe assunto il gossip, a cui Belen presterebbe molta attenzione mentre Stefano no. Non è un mistero che il ballerino napoletano sia estremamente riservato, mentre la show girl non ha problemi a presenziare sulle copertine delle varie riviste di gossip. Basta vedere cosa è accaduto quest’estate per rendersene conto.