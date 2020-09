0 Facebook Cristina D’Avena infiamma i fan, sexy nelle foto postate sui social Cronaca 3 Settembre 2020 13:47 Di redazione 1'

Cristina D’Avena fa impazzire i fan. Alcuni scatti in décolleté della cantante, hanno fatto il giro del web. Bellissima e con un fisico mozzafiato, a 56 anni, Cristina dimostra di avere ancora grande fascino.

Sogno di grandi e pccini negli anni ’80, la cantante, si trova a Montecarlo e lascia intendere che stia lavorando a un nuovo progetto. Nella foto postata, in cui appare in forma smagliante in bikini nero, la didascalia ha incuriosito i fan: “Ciak…Si gira…Vi penso”.

Boom di like e tantissimi i commenti dei follower . “Esplosiva, ti amavo da bambino e anche adesso”. E ancora: “Sei stupenda”;