Non è piaciuto un apprezzamento di troppo alla figlia Chanel e così Totti ha risposto in modo diretto a un suo follower. Nel corso di una seguitissima diretta su Instagram dell’ex capitano della Roma qualcuno deve aver fatto un complimento alla figlia più grande.

Totti difende Chanel sui social

E’ bastato poco perché Totti intervenisse e mettesse le cose in chiaro: “Ti piace mia figlia? – ha esclamato Totti leggendo il commento – Non scherziamo, ti sfondo, sono geloso, lei è mia”. L’ex capitano della Roma aveva un tono scherzoso, ma ha comunque voluto chiarire che non vuole che la figlia sia oggetto del desiderio di qualcuno.

Si tratta di un argomento su cui Totti è molto suscettibile, soprattutto dopo la copertina del settimanale Gente che ha ripreso il lato b della tredicenne con un’allusione piuttosto equivoca. Allusione che è costata una deferimento dell’Ordine dei Giornalisti di Roma nei confronti della direttrice Monica Mosca. La risposta di Totti al suo follower ha fatto scoppiare l’ironia dei suoi seguaci. Ancora una volta il pupone ha conquistato il suo pubblico.