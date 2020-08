0 Facebook Tragedia a Marina di Massa, sorelline uccise dall’albero sulla tenda Cronaca 31 Agosto 2020 11:51 Di redazione 3'

Era l’ultimo giorno di mare per la famiglia Lassiri. La famiglia marocchina, originaria di Casablanza ma residente a Torino, che domenica è stata distrutta dal drammatico incidente avvenuto nel campeggio Verde di Marina di Massa, dove due delle loro figlie hanno tragicamente perso la vita.

Le due sorelline, di 3 e di 14 anni, sono state travolte da un albero che si è abbattuto sulla loro tenda. La tragedia è accaduta alle 7 di mattina, dopo ore di piogge e vento forte, che in questi ultimi giorni hanno devastato la Toscana.

La più piccola delle due sorelle Jannat, è morta sul colpo mentre la 14enne, di nome Malak, si è spenta qualche ora dopo essere arrivata in ospedale, a causa dei traumi riportati nell’incidente. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, al momento del dramma, nella tenda dormivano 6 persone. Le due sorelle inizialmente erano andate a dormire in una tenda più piccola non lontano da quella dei genitori, poi a causa dei forti rumori del temporale e delle raffiche di vento, hanno preferito spostarsi nella tenda più grande, insieme al resto della famiglia, intimorite dal maltempo.

La famiglia sarebbe dovuta partire il sabato

I genitori Fatima e Hicham Lassiri e la loro figlia di 19 anni e il figlio di 9 sono rimasti illesi. Secondo alcuni camperisti la famiglia aveva usufruito del bonus vacaze. Solitamente la famiglia Lassiri rientrava in Marocco, loro terra d’origini, durante il periodo estivo. Quers’tanno a causa del Covid, avevano deciso di trascorrere le vacanze in Italia. Secondo quanto raccontato da alcuni vacanzieri, la famiglia sarebbe dovuta partire il sabato, ma per il maltempo avevano deciso di restare un giorno in più. Casualità che è diventata drammatica. I gestori dei campeggi di Massa, assieme al presidente provinciale di Ageparc, Marco Lucetti, raccontano di una tromba d’aria, passata fatalmente alle 7 di mattina sul camping Verde Mare che avrebbe danneggiamento lievemente anche poche altre strutture adiacenti.

Il premier Giuseppe Conte ha espresso vicinanza alla famiglia, “Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari – ha scrtto in un tweet- La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia.”

La Procura ha aperto un fascicolo e al momento si indaga sulle cause del crollo del pioppo. “Stiamo cercando di capire se era prevedibile o meno che l’albero, per le condizioni in cui era, potesse cadere in caso di maltempo, visto che sotto c’erano spazi per le tende” dei vacanzieri ha commentato il procuratore di Massa Carrara, Piero Capizzoto.