0 Facebook Coronavirus, il bollettino nazionale: dato in calo, 996 nuovi positivi News 31 Agosto 2020 17:58 Di redazione 1'

La Protezione Civile ha diramato il bollettino sulla situazione dei contagi da Coronavirus in Italia. Il dato di questo 31 agosto registra un calo rispetto a quello della giornata di domenica. In questo lunedì sono 996 i nuovi casi positivi contro gli oltre 1400 di domenica per un totale di 269.214 da inizio emergenza.

Il bollettino del 31 agosto

Cresce, invece, il numero delle vittime, sono sei in un giorno contro le quattro di domenica, per un numero complessivo di 35.483 morti.