Coronavirus, il bollettino in Italia: ancora in aumento il numero dei contagi nelle ultime 24 ore
Cronaca 28 Agosto 2020

Sono 1.462 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, +51 rispetto a ieri, per un totale di 265.409 da inizio epidemia. Gli attualmente positivi salgono a 23.035 (+1.103), di cui 1.178 ricoverati con sintomi (+47), 74 in terapia intensiva (+7) e 21.783 in isolamento a casa. I decessi sono 9. Questi i dati riportati dal bollettino del ministero della Salute oggi, che da’ conto di 206.902 dimessi/guariti (+348). In ulteriore aumento i tamponi fatti: sono 97.065 (+3.041). La Lombardia si conferma la Regione con il maggior aumento di nuovi casi, pari a 316, seguita da Lazio (+166) ed Emilia Romagna (+164).