Grave incidente stradale a Montemarano, in Alta Irpinia. Un uomo di 82 anni, originario del posto è stato investito in via San Francesco. L’automobilista ha soccorso l’anziano e ha poi chiamato subito il 118.

L’uomo è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Avellino, è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, per i rilievi del caso.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. I carabinieri hanno ascoltato anche la versione della persona alla guida del veicolo.