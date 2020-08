0 Facebook Vico Equense, testimone di nozze positivo: controlli per tutti i presenti News 30 Agosto 2020 09:37 Di redazione 1'

Paura ad un matrimonio tenutosi a Vico Equense allo Scrajo terme, dove il testimone di nozze è risultato positivo al Covid-19. L’Asl ha messo in quarantena ben 132 persone, tra dipendenti e invitati e i due sposi. Il matrimonio è stato celebrato il 19 agosto scorso.

Testimone di nozze positivo: controlli per tutti i presenti

Sono più di 100 i tamponi effettuati per individuare eventuali altri contagi avvenuti nel corso del matrimonio o durante l’addio al celibato tenutosi in precedenza. Gli sposi avevano già rimandato le nozze inizialmente previste a giugno proprio per l’emergenza Covid-19.

Lo Scrajo, la nota struttura termale ha sospeso le attività di ristorazione.

Le parole del sindaco

“Abbiamo fatto il massimo sforzo per controllare tutti e siamo fiduciosi che si risolva al più presto. Speriamo che non ci siano positivi diretti o indiretti”, ha dichiarato il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore.