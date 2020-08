Una donna di 39 anni, di origini venezuelane, è stata trasporta priva di sensi all’ospedale di Nola in condizioni critiche, dopo essere stata trovata dai familiari con gravissime ferite.

Donna trovata in casa con profonde ferite: è in coma

La donna è stata ricoverata con un grave trauma cranico e ferite al torace e agli arti. Ad allertare i soccorsi è stato il marito. La donna in seguito è stata trasferita all’ospedale del Mare di Napoli, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. La donna al momento è in prognosi riservata e si trova in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per cercare di risalire all’aggressore. Sembra abbastanza chiaro, infatti, che le ferite sarebbero state procurate da un aggressore che si è poi dileguato. La donna è in coma in gravi condizioni.