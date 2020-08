0 Facebook La denuncia di Federico Fashion Style positivo al Covid Spettacolo 26 Agosto 2020 15:10 Di redazione 2'

Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lunari, positivo al Covid-19, ha denunciato ad Agorà l’assenza di controlli durante le vacanze in Sardegna. Il noto parrucchiere dei Vip ha spiegato di essersi imbarca con la febbre e senza che nessuno effettuasse controlli per garantire la sicurezza di tutti, in un momento in cui si dovrebbe mantenere alta la guardia. Federico in Saredegna ha effettuato un sierologico, che è però risultato negativo e solo al suo rientro, eseguendo il tampone, ha scoperto la sua positività.

La denuncia di Federico Fashion Style positivo al Covid

I primi sintomi della malattia sono iniziati durante la vacanza quando ha avuto un po’ di febbre: “Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Avevo già un po’ di febbre ma il sierologico era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. Ho i sintomi: non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”, ha spiegato .

“Nessun controllo, mi sono imbarcato con la febbre”

“Non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni. La situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Nei luoghi pubblici la mettevo ma nei ristoranti e nei bar la mascherina la togli. Controlli non ce n’erano assolutamente, questo è da dire”.

Il parrucchiere ha lamentato di non essere stato controllato neanche durante l’imbarco per tornare a Roma, nonostante avesse la febbre.