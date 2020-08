0 Facebook Giugliano, stila un falso testamento per ottenere l’eredità del nonno di milione di euro Cronaca 26 Agosto 2020 13:40 Di redazione 2'

Falso testamento dal notaio per avere l’eredità da un milione. E’ accaduto a Giugliano in Campania. Un uomo essendo stato escluso dal testamento, alla morte del nonno, ha architettato una truffa per ottenere l’eredità.

Giugliano, stila un falso testamento per ottenere l’eredità del nonno

Con l’aiuto di un complice ha stilato un falo testamento, intestando case e terreni, ad un prestanome, grazie alla complicità di un geometra che aveva fatto false certificazioni. La truffa è stata scoperta da una anziana signora proprietaria degli appartamenti quando ha ricevuto la lettera degli inquilini che le hanno comunicato che avrebbero dovuto versare la pigione ad un’altra persona a lei sconosciuta. Cinque le persone denunciate per i reati di ricettazione, falso e trasferimento fraudolento di valori dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato anche i beni. Il caso è accaduto a Giugliano in Campania.

Cinque persone denunciate

La Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del Tribunale, ha sequestrato, a Giugliano in Campania, due appartamenti ed un terreno del valore commerciale di circa 1 miione di euro. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di un’anziana che lamentava la sottrazione fraudolenta di immobili di sua proprieta’ ottenuti a seguito di successione testamentaria conseguente alla morte del fratello.

Guai per il nipote del morto

La donna, in particolare, aveva riferito ai finanzieri che gli inquilini dei suoi due appartamenti le avevano comunicato di aver ricevuto una diffida a corrispondere il canone di locazione ad una terza persona, a lei sconosciuta, risultata poi essere il nuovo intestatario dei beni. Le indagini hanno permesso di accertare che uno dei nipoti, all’epoca del decesso, era stato escluso dal testamento poiche’ non poteva intestarsi beni immobili essendo sottoposto a misure di prevenzione antimafia.