Paura nella notte a Napoli, dove un uomo è stato accoltellato in pieno petto. E’ accaduto a Forcella. La vittima è un 35enne di origini senegalesi, è un richiedente asilo che risiede a via Torino. Il 35enne ha riferito di essere stato colpito da due uomini. Non è ancora chiara la dinamica del fatto, non risultano testimoni e, per il momento, la ricostruzione del fatto è affidata al solo racconto della vittima.

L’uomo ha riferito di essere stato avvicinato da due sconosciuti che l’hanno prima insultato e poi colpito al petto senza motivo. Il 35enne si è recato da solo all’ospedale Pellegrini, dove ha chiesto assistenza ai medici. La coltellata non ha fortunatamente leso organi vitali. Nonostante abbia perso molto sangue sta bene, i medici hanno suturato la ferita.

Sul luogo dell’agguato si sono recati i carabinieri del comando provinciale per analizzare i fatti e cercare di capire il motivo del ferimento.