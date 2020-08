0 Facebook Dramma alla Clinica Montevergine, inferimiere di 57 muore durante il turno di lavoro Cronaca 25 Agosto 2020 11:23 Di redazione 1'

Dramma alla Clinica Montevergine di Mercogliano. Un inferimiere di 57 è morto durante il suo turno di lavoro, stroncato da un infarto. L’uomo stava lavorando quando è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo. I colleghi e il personale medico hanno tentato di soccorrerlo ma tutto è stato inutile.

L’infermiere era amato e stimato dai suoi colleghi, sotto choc per quanto avvenuto. Tutto lo staff medico della clinica Montevergine, eccellenza a livello nazionale proprio per le cure cardiovascolari, si è unita al dolore dei familiari. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia in queste ore.