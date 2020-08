0 Facebook Flavio Briatore ricoverato per Covid: “Le sue condizioni sono serie” Cronaca 25 Agosto 2020 12:17 Di redazione 1'

Flavio Briatore ricoverato per Covid. L’impronditore, stando a quanto scrive l’ Espresso, sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. Le sue condizioni sarebbero serie ma non tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva.

Nei giorni scorsi è stato al centro delle celle cronache per la sua protesta contro il decreto per la chiusura delle discoteche. Poco dopo il suo locale, Billionaire di Porto Cervo, si è rivelato un focolaio con i suoi 52 dipendenti positivi al tampone.

L’imprenditore a Ferragosto è stato tra i protagonisti di una partita di calcettto all’hotel Cala di Volpe con altri vip, tra i quali l’allentatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche lui risultato positivo al virus. Al contrario di Flavio Briatore, Mihajlovic è risultato asintomatico ed è in isolamento senza alcun bisogno di ospedalizzazione.