Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, bufera per la foto sulla scala dei Turchi Spettacolo 23 Agosto 2020 12:00

Aurora Ramazzotti e Michelle Hiunziker, bufera per la foto sulla scala dei Turchi: “Non abbiamo commesso reato”, si difendono mamma e figlia ma per la Capitaneria non è così.

Vacanze in Sicilia per Aurora e la mamma Michelle Hunziker, ma il momento di relax è guastato da una polemica che è esplosa sui social dopo una loro foto insieme.

Michelle e Aurora, bufera per la foto sulla scala dei Turchi

Aurora Ramazzotti ha postato su Instagram una foto insieme alla mamma Michelle Hunziker sulla scala dei Turchi in provincia di Agrigento. La procura di Agrigento, lo scorso febbraio, ha chiuso il sito perchè ritenuto pericoloso.

Secondo la didascalia scritta sia da Aurora che da Michelle non ci sarebbe stata nessuna infrazione «L’unico posto in cui si vede la mia abbronzatura (Scala dei turchi, fuori dalla zona recintata e vietata)». Tutto inutile, quindi la Ramazzotti insieme alla mamma ha pubblicato una storia su Instagram per tranquillizzare gli animi.

Aurora tenta di placare la polemica

“Già impazza la polemica – spiega Aurora Ramazzotti – non abbiamo infranto nessuna legge eravamo fuori dalla zona recintata, tranquilli non abbiamo commesso nessun reato penale”.

Indagini della Capitaneria

Ma la Capitaneria ha aperto un fascicolo per effettuare degli accertamenti perché, in realtà, tutti gli accessi alla Scala dei turchi sono vietati, come prevede l’ordinanza firmata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

Il presidente dell’associazione ‘ Mareamicò Claudio Lombardo pensa che la Hunziker abbia commesso un illecito. “È chiaro che tutta l’area è sotto sequestro – ha dichiarato all’Adnkronos – Mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così “. Sono in corso le verifiche da parte della Capitaneria.