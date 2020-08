0 Facebook Anziano solo chiama in lacrime la polizia: “Non ho soldi, non mangio da 5 giorni” Cronaca 23 Agosto 2020 13:31 Di redazione 1'

La storia di un anziano solo e bisognoso di aiuto ha emozionato tutti. E’ stata raccontata attraverso un post su Facebook, dalla polizia di Agrigento. Un uomo residente nella città siciliana, ha telefonato in lacrime la polizia chiedendo aiuto perchè solo e senza soldi.

“Aiutatemi, sono senza soldi e non mangio da 5 giorni“, un grido d’aiuto che non può asciare indifferenti. Così gli uomini del 113 sono giunti sul posto per dare assistenza all’anziano.

La volante si è resa conto immediatamente della situazione: “L’uomo aveva raccontato in lacrime all’operatore che da cinque giorni non mangiava perché non aveva denaro. Gli agenti sono arrivati nella sua abitazione portando beni di prima necessità per l’uomo e un po’ di affetto e amicizia”.

La storia è stata segnalata ai servizi sociali che ora si prenderanno cura dell’anziano.

