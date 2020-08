0 Facebook Coronavirus, positiva una bambina di 13 anni a Torrecuso Cronaca 23 Agosto 2020 11:32 Di redazione 2'

Aumentano i casi di positività in Campania, si registrano più di 500 casi nel solo mese di agosto. Tra i contagiati anche una bambina di tredici anni di Torrecuso, nel Beneventano. La positività è stata comunicata dal sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, nel consueto aggiornamento quotidiano.

“Cari concittadini, debbo purtroppo comunicarvi che in questo momento telefonicamente l’Asl mi ha avvertito che un tampone di controllo (il secondo tampone) su una bambina di 13 anni è risultato positivo”, ha spiegato il sindaco Angelino Iannella. La piccola si trova fuori paese in quarantena, è asintomatica e sta bene. “Questa nuova ondata di contagi non sta risparmiando nessuno ed ormai colpisce a tutte le età, anche se è pur vero che si stanno eseguendo più tamponi e quindi emergono gli asintomatici”. Iannella ha anche voluto ricordare ai suoi concittadini che “è superfluo ribadire il necessario rispetto di tutte le norme in materia di COVID-19 che per molti sembrano ormai dimenticate. A quanto pare bisogna applicare le sanzioni, per far rispettare le norme poste a tutela della salute del singolo e della comunità”.

Nel Sannio sono 15 i casi attualmente positivi al coronavirus: 11 si trovano in isolamento domiciliare, mentre altri 3 sono ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento.