0 Facebook Bimbo di 4 anni si sporca i pantaloni: il padre in preda ad un raptus lo uccide Cronaca 23 Agosto 2020 11:10 Di redazione 2'

Bimbo di 4 anni ucciso dal padre in preda un raptus di follia. La terribile storia arriva da Palmdale, in California. Il piccolo Noah Cuatro, avrebbe subito abusi sessuali e violenze e infine sarebbe stato ucciso dalla furia paterna a quanto pare per un banale motivo. Il piccolo si era sporcato i pantaloni e il papà, Jose Maria Cuatro Jr, di 28 anni, ha perso la pazienza in un raptus di follia.

Papà in preda ad un raptus uccide il figlio

Il giorno prima della sua morte il bimbo si era sporcato i pantaloncini, un particolare che aveva fatto arrabbiare suo padre: il 28enne lo ha picchiato, soffocato e presumibilmente ha abusato sessualmente di lui.

Il padre e la mamma del piccolo, Ursula Elaine Juarez, di 26 anni, sono stati accusati di omicidio e tortura nei confronti del piccolo, che è deceduto nel luglio 2019. Durante il processo in corso il padre del bambino ha negato anche di aver abusato sessualmente di suo figlio e che a causarne la morte sia stato un annegamento in piscina. I medici però riferiscono di non aver trovato acqua nei polmoni del piccolo e che i supi capelli erano asciutti al momento del recupero del corpo.