Napoli, lancio di bottiglie contro il pullman: autista ferito all'occhio Cronaca 22 Agosto 2020

Follia a Napoli. Lanciano bottiglie contro un bus e l’autista resta ferito ad un occhio. L’atto di violenza è stato reso noto dala Fit Cisl Campania.

Secondo la ricostruzione del sindacato, ieri sera, verso le 22.30, il bus linea R2 aveva appena effettuato il transito in andata per piazza Trieste e Trento e stava ritornando al parcheggio Brin, quando in via Medina il conducente ha rallentato per permettere l’attraversamento della strada ad alcuni pedoni.

Lancio di bottiglie contro il pullman: autista ferito all’occhio

In quel moemnto il bus è stato raggiunto dal lancio di bottiglie di vetro da parte di due o tre persone. Il conducente è rimasto ferito al volto e alcune schegge di vetro sono entrate nell’occhio. E’ stato medicato al pronto soccorso ospedaliero di Castellammare di Stabia per la rimozione di detriti di vetro nell’occhio . Eì tornato a casa con una prognosi di 8 gionri.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. A bordo del bus vi erano circa 10 di persone, nessuno è rimasto ferito. Sull’accaduto indaga la polizia per risalire ai colpevoli.