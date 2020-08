0 Facebook Elena scomparsa a 17 anni, nessuna traccia dopo due settimane Cronaca 22 Agosto 2020 18:17 Di redazione 2'

Ancora nessuna traccia di Elena Miruna Nemteanu, 17enne di origini romene. La ragazza è scomparsa in provincia di Grosseto, ormai da oltre due settimane.

Elena scomparsa da due settimane

L’ultima volta che è stata vista era lo scorso 7 agosto quando è uscita di nascosto dopo cena, e non è più tornata. LLa famiglia disperata ha lanciato numerosi appelli sui social e i siti locali per ritrovarla. Occhi marroni e capelli castani, Elena è alta 1,65 e indossava un vestito scuro.

Il messaggio disperato della mamma

“Amore mio, la mia vita si è fermata insieme alle lancette dell’orologio – le parole della mamma – prego tutti i santi giorni che le lancette ripartano e che il Signore ti riporti a casa sana e salva. Faccio un appello a tutti di aiutarmi a ritrovarla, vogliamo rivedere di nuovo il suo bellissimo sorriso“, scrive Michaela, racconta il sito ilgiunco.net.

Elena da poco tempo frequentasse un ragazzo, anche lui romeno. Per la mamma tra i due non vi era un rapporto sano: “Mi sembrava troppo possessivo – ha detto qualche giorno fa a La Nazione – Le vietava di uscire, di andare al mare”. E dai messaggi sul cellulare, lasciato a casa da Elena, emerge anche altro: “Lui le diceva di volerla sposare e portarla in Romania“.