Tragedia a Poggiomarino, dove un bimbo di 6 anni è morto, folgorato da una scarica elettrica. Come riportato da Il fattovesuviano, il bambino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni gravissime.

Il bimbo si trovava con i genitori e il fratello a casa dei nonni, dove stava trascorrendo parte dell’estate. La famiglia vive infatti al Nord per lavoro. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembrerebbe che il piccolo abbia toccato una presa elettrica. Disperata la corsa in ospedale ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno ancora indagando.