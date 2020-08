0 Facebook Dramma a Benevento, uomo trovato senza vita nella sua abitazione Cronaca 20 Agosto 2020 18:34 Di redazione 2'

Dramma a Benevento. Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in contrada Torre Alfieri alla periferia della città. L’uomo si sarebbe impiccato e stando a quanto appreso non era la prima volta che provava a togliersi la vita.

Uomo trovato senza vita nella sua abitazione

La vittima, L.M., era finito agli arresti domiciliari per stalking e violenze nei confronti della moglie. A ritrovarlo i familiari e sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto.

I familiari, intorno alle le 9, non avendolo visto hanno raggiunto la sua abitazione dove hanno trovato il corpo senza vita e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Maria Capitanio, ha inviato sul posto il medico legale Massimiliano Esposito che ha proceduto a una visita esterna.

Il 42enne aveva già tentato il suicidio

L’uomo, in passato aveva minacciato di lanciarsi dal balcone di casa e aveva aggredito le forze dell’ordine che erano intervenute. In quell’occasione era stato condotto in ospedale per essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.

Secondo una prima ricostruzione per togliersi la vita ha adoperato una corda legata a un foro e a un gancio posizionato su un muro della cucina. La salma è stata poi trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale Rummo.