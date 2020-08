0 Facebook Passeggiata nella Storia. Suoni che incontrano la natura News 20 Agosto 2020 17:19 Di redazione 3'

La Società Campana Beni Culturali, in collaborazione con Kinetès – Arte.Cultura.Ricerca.Impresa. Srl, con il Comune di Morcone e con l’Orchestra Filarmonica di Benevento è lieta di presentare l’evento “Passeggiata nella Storia – Suoni che incontrano la Natura”, progetto finanziato e promosso dalla Regione Campania nell’ambito di OPENart>Campania, la rassegna culturale che si propone di far conoscere siti culturali meno noti della Regione Campania e di sviluppare progetti culturali dei Comuni, delle associazioni e degli enti turistico-culturali locali attraverso interventi di valorizzazione.

Venerdì 21 agosto 2020, alle ore 18.30, nell’incantevole cornice dell’Area Presepe di Morcone (Bn), un’ampia distesa naturalistica sovrastata dalla roccia e dalle stelle, si terrà – al tramonto – un concerto sinfonico per orchestra dal titolo “Musiche da Oscar”, con le più belle e suggestive colonne sonore di tutti i tempi (da Nuovo Cinema Paradiso a Il Signore degli Anelli, da La vita è bella a Titanic).

L’Orchestra Filarmonica di Benevento, per un totale di 41 elementi diretti dal M° Marco Attura, disposta direttamente a contatto con l’erba, senza palco, onde non inquinare visivamente e metaforicamente il paesaggio e rendere più intimo e suggestivo l’evento, eseguirà il variegato programma musicale in un connubio artistico con la sensibile poliedricità di Antonella Pagano, artista, poetessa, performer, la quale – con le sue Note e Sillabe Innamorate – aprirà in terra murgantina quello che lei ama definire un “Cantiere di Bellezza”.

La Pagano, in proposito, riferisce: «L’oggi è povero di riti e con la perdita dei riti ci impoveriamo di tutto il pensiero che li sostanzia, che fermenta nei rituali e che si moltiplica nel succedersi del tempo e nella varietà rituale dei territori, delle mille Italie che compongono l’Italia. Musica e poesia hanno sostanza identica, il ritmo, pertanto quello che accadrà a Morcone il prossimo 21 agosto è tutto quanto immaginiamo e ancora di più!».

Il pubblico potrà raggiungere la location con il servizio navette andata e ritorno messo a disposizione dal campo sportivo sottostante la Villa Comunale, oppure tramite un percorso di trekking urbano all’interno del paese, approfittando di una passeggiata musicata e teatralizzata nella storia di Morcone.

A partire dalle ore 16.30, infatti, Alba La Marra, esperta di arte contemporanea e presepiale e “narratrice” di professione, condurrà le persone attraverso le stradine del paese dove la Compagnia Teatrale “Red Roger” e il Gruppo Musicale “Fusione”, riprendendo musiche e testi della tradizione murgantina, allieteranno il pubblico in quadri emozionanti e coinvolgenti negli scorci più belli e caratteristici del paese.

Grazie alle interpretazioni degli attori, alle movenze di una danzatrice di balli popolari, ai suoni della fisarmonica, della tammorra, del violino, sarà possibile godere di una intensa e appassionata animazione in note e poesia dell’antico borgo medievale.