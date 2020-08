0 Facebook Bologna, cani scappano di casa e aggrediscono due bambini di 6 e 4 anni Cronaca 20 Agosto 2020 18:49 Di redazione 1'

Paura nel Bolognese, dove due bambini, di 6 e 4 anni, sono stati aggrediti da due cani. .È accaduto in una abitazione in via Sasso. In base a quanto si apprende, il bimbo di 6 anni sarebbe in gravissime condizioni. Il piccolo è stato elitrasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore. L’altro bimbo, di 4 anni, è stato soccorso dal 118 che avrebbe riportato ferite più leggere.

Grave il bimbo di 6 anni

A ferire i piccoli sono stati due rottweiler, di proprietà del nonno dei minori. Sul posto sono intervenuti 118 e Carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando alle primissime informazioni due cani sarebbero usciti da una abitazione e avrebbero ferito i due bimbi che stavano giocando in un casa accanto.