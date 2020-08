0 Facebook Tensioni in casa Carrisi, il figlio di Al Bano sbotta contro la Lecciso e se ne va Spettacolo 16 Agosto 2020 13:33 Di redazione 1'

Proprio quando arriva la notizia delle nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso, arriva una lite in casa Carrisi tra la futura sposa e il figlio del cantante, Yari. Da sempre è contrario all’unione del padre con la sua compagna e non ha mai perso occasione per ribadirlo.

Yari Carrisi contro Loredana Lecciso

Superato il gossip del triangolo amoroso tra Loredana, Al Bano e Romina, il cantante si trova a dover affrontare un altro problema, i pessimi rapporti che ci sarebbero tra Yari e la sua futura moglie. Sembrerebbe, infatti, che i tra i due ci sia stata una violenta discussione. A rivelare quest’ultima indiscrezione è stato il settimanale Nuovo.

Si legge dal tabloid: “Tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina”. La tensione, dunque, sembra essere alle stelle in casa Carrisi e chissà se la situazione si risolverà prima delle nozze.