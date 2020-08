0 Facebook Dramma a Giugliano, donna beve una birra fredda e si sente male: muore dopo essere stata dimessa Cronaca 16 Agosto 2020 13:50 Di redazione 1'

Tragedia di mezza estate a Giugliano. Una donna di 55 anni è deceduta dopo essersi sentita male per aver bevuto una birra fredda. La vittima ha avuto una congestione che l’ha spinta a recarsi in ospedale.



Tornata a casa, dopo essere stata visitata e dimessa, è deceduta. Ha accusato prima un forte dolore allo stomaco e poi è morta. A ucciderla probabilmente uno choc cardiaco da congestione, provocata dalla bibita fredda.

Inutili i tentativi di rianimarla, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sembrerebbe che la famiglia non abbia sporto denuncia sull’accaduto. La notizia di questa tragedia ha sconvolto l’intera comunità, in tanti si stanno stringendo al dolore dei suoi cari.