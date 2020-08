0 Facebook Donna di 51 anni uccisa dal morso di un ragno, prima il coma e poi la morte: la tragedia Cronaca 16 Agosto 2020 13:12 Di redazione 2'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta nella periferia di Marsala, in Sicilia. Una donna di 51 anni è morta dopo essere stata morsa da un ragno violino. La vittima si era recata in ospedale all’incirca dopo una settimana dall’incidente.

Donna muore dopo un morso di un ragno

Ai medici aveva detto che lamentava un dolore come quello di una fascite alle gambe. In poco tempo la situazione è precipitata e la donna è entrata in coma all’ospedale Paolo Borsellino. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita, la cinquantunenne è deceduta dopo due settimane in terapia intensiva. La notizia di una morte tanto tragica ha sconvolto l’intera comunità.

Intanto, si legge da Il Mattino, dal centro antiveleni di Roma spiegano le peculiarità del ragno violino: “Il ragno violino è un animale schivo e solitario – spiega il dott. Maurizio Paolo Soave del Centro antiveleni – non esistono dati che comprovino che il morso del ragno violino è potenzialmente mortale per individui sani: nel 2015 e nel 2017 si sono verificati due decessi in Italia, causati dalle gravi patologie preesistenti dei due pazienti”.

L’invito in caso di morsi del genere è quello di non allarmarsi perché è raro che possa essere fatale e di rivolgersi a un Centro Antiveleni: “descrivendo le circostanze, i segni e i sintomi eventualmente presenti”.