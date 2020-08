0 Facebook Si schianta con la moto mentre tornava a casa, Nicolò Bagnuolo muore a 18 anni Cronaca 15 Agosto 2020 11:43 Di redazione 1'

Serata estiva finisce in tragedia. E’ avvenuto a Brescia, in viale Sant’Eufemia, dove Nicolò Bagnuolo ha perso il controllo della moto su cui viaggiava schiantandosi al suolo. L’incidente è avvenuto in una rotonda dove stavano effettuato dei lavori stradali, regolarmente segnalati.

Dramma a Brescia, Nicolò muore in un incidente

Il giovane, per dinamiche che sono ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto. Nicolò ha fatto un volo di decine di metri. Immediato l’intervento di alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente. Sul posto è giunta subito un’ambulanza che ha portato il diciottenne nel pronto soccorso più vicino, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Purtroppo è deceduto nel pomeriggio di giovedì, non c’è stato nulla da fare.

LEGGI ANCHE: 58ENNE PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE IN MOTO

Sconvolta la comunità per la morte del giovane Nicolò, un altro ragazzo strappato alla vita troppo presto. Tanti i messaggi da parte dei suoi coetanei che non riescono a credere a questa tragedia.