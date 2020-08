0 Facebook Ricerche piccolo Gioele, il bambino si vede nel video: “Era tranquillo in macchina con la madre” Cronaca 14 Agosto 2020 14:52 Di redazione 2'

Continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele si estendono anche nel sottosuolo delle campagne di Caronia (Messina). La conferma arriva dal procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, che, parlando con i cronisti davanti alla Procura, ha spiegato di avere dato incarico a una geologa forense “esperta nelle ricerche del sottosuolo”, e aggiunge: “Proviamo anche questa carta”.

Video in cui si vede Viviana Parisi con il piccolo Gioele

Intanto, lo stesso magistrato conferma che “nel video ripreso all’uscita di Sant’Agata di Militello il piccolo Gioele era ancora vivo”. A parlare del video è stato anche l’avvocato della famiglia del bambino, Pietro Venuti: “C’è la conferma che il bambino era sereno e tranquillo è che era a bordo della Opel della madre”.

Il legale ha incontrato il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo. L’avvocato non ha però visto il video ma ha saputo che “so che non piangeva e che era tranquillo”. “Sono aperte diverse piste – dice il legale – abbiamo concordato con il procuratore che le due persone che hanno prestato soccorso e si sono avvicinate alla mamma non si rendono rintracciabili. Faccio anche io l’invito. Possono stare tranquilli”.

Non lasciano intentato alcunche’ i familiari di Gioele per trovare il bambino di 4 anni scomparso da 11 giorni, con la madre, Viviana Parisi, trovata morta nelle campagne di Caronia. Cosi’ Mariella Mondello, zia paterna del piccolo, ha contattato anche una sensitiva, Rosa Maria Laboragine, che si dice “convinta che Giole verra’ ritrovato a breve”. “Lui – aggiunge – e’ li’, vicino alla madre e probabilmente adagiato su alcune foglie“. “Sono diversi giorni – aggiunge Laboragine – che sto male per la situazione di questo bambino. Se non dovesse essere ritrovato tra qualche giorno verro’ io ad aiutarli. Sono sicura che il suo corpicino verra’ ritrovato e portato alla famiglia”.