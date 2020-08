0 Facebook Covid a Scuola, il Governo cambia tutto: nuove regole per distanziamento e mascherine News 14 Agosto 2020 15:12 Di redazione 1'

Una deroga che il Comitato tecnico scientifico ha proposto per il ritorno a scuola. Un cambiamento già operativo che potrà essere interpretato direttamente da docenti e studenti nelle aule. I ragazzi in classe potranno evitare il distanziamento di un metro.

Questo sarà possibile solo se essi indosseranno le mascherine. Una norma che ha già scatenato le polemiche. Molti genitori si sono lamentati: “Adesso il distanziamento non è più importante? Come faranno bimbi e ragazzi ad avere le mascherine per tutte quelle ore?“.

“Nelle situazioni temporanee in cui fosse impossibile garantire il prescritto distanziamento fisico“, questa è la deroga del CTS inviata al Ministro Lucia Azzolina. L’anno scolastico avrà inizio il 14 settembre.