Un video girato da telecamere di videosorveglianza private a Sant’Agata di Militelo (Me) riprenderebbe chiaramente la presenza dell’opel Corsa di Viviana Parisi, 43 anni, trovata morta nelle campagne di Caronia. Lo riporta oggi La Sicilia. Ambienti giudiziari confermano la presenza del filmato che attesterebbe la presenza della donna in quei 22 minuti nel comune nebroideo, senza aggiungere nulla sul contenuto.

Il video che riprende Viviana Parisi

Il video sarebbe stato ripreso da una telecamere di videosorveglianza private. Per gli investigatori conterrebbe “interessanti dettagli” del passaggio dell’Opel Corsa a Sant’ Agata di Militello. Non e’ dato sapere se l’importanza attribuita a questo nuovo elemento sia legata al “cosa” si vede o al “dove” il video e’ stato ripreso. Intanto proseguono per il decimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso con la madre lo scorso 3 agosto, da parte di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri,polizia e finanza nelle campagne di Caronia e Sant’Agata di Militello (Me) e oggi alle 11.30 in prefettura ci sara’ un vertice di tutte le forze impegnate per decidere le strategie di ricerca nei prossimi giorni.

Esito autopsia sulla salma di Viviana

Ulteriori dettagli su questa terribile vicenda emergono dall’autopsia sulla salma di Viviana. Sebbene non abbia ancora fornito certezze sulle cause della morte di Viviana Parisi, la famiglia della donna, per il tramite del proprio avvocato, insiste nel ritenere che l’esame autoptico qualche indicazione l’abbia data: “Le fratture e le ecchimosi – spiega il legale Pietro Venuti – sono compatibili con una caduta dall’alto. Non vi sono, infatti, tagli o ferite d’arma da fuoco”, secondo quanto ha potuto verificare il perito di parte che ha assistito all’autopsia.

“Secondo quanto e’ emerso – prosegue Venuti – e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant’Agata di Militello, riteniamo che l’ipotesi che si sta perseguendo sia quella del suicidio di Viviana”. Ed e’ l’avvocato a ricordare che il corpo della Dj di 43 anni e’ stato trovato accanto a un traliccio dell’elettricita’, dove la donna potrebbe essersi arrampicata per poi lanciarsi nel vuoto. “Saranno gli inquirenti a fare chiarezza nei prossimi giorni. Sicuramente non e’ stata colpita con un’arma”, sottolinea Venuti, che si e’ fatto portavoce di un appello della famiglia: “Chiunque abbia visto qualcosa subito dopo l’incidente o nei momenti precedenti, e abbia notato Viviana sola o con il bambino, si faccia vivo con gli inquirenti e dica cosa ha visto”. Un appello dello stesso tenore era stato lanciato ieri dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che coordina le indagini della squadra mobile di Messina.