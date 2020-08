0 Facebook Uomo si toglie la vita nel parrucchiere in cui lavorava: “Baciato dalla fortuna” Cronaca 13 Agosto 2020 12:24 Di redazione 2'

Un uomo di cinquant’anni si è tolto la vita nel salone di parrucchiere in cui lavorava a Padova in via San Martino e Solferino. A trovare la vittima, impiccata in uno sgabuzzino, è stato un collega che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Parrucchiere si toglie la vita a Padova

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo per il cinquantenne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i proprietari del negozio sconvolti per l’accaduto. La polizia scientifica ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, mentre la salma dell’uomo è stata portata all’ospedale.

L’uomo non avrebbe lasciato alcun biglietto ai familiari, soltanto il giorno prima era stato al mare con la moglie e i figli, aveva vissuto una giornata apparentemente serena. Sui social aveva scritto: “Baciato dalla fortuna“. Questo il commento a un’immagine che lo ritraeva in compagnia dei figli e della sua compagna. Probabilmente l’uomo nascondeva una depressione, da comprendere perché abbia deciso di togliersi la vita nel salone in cui lavorava e se, dunque, ci sia un qualche collegamento con la sua posizione lavorativa.