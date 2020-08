0 Facebook Malore per Raffaele Cantone, ex presidente ANAC ricoverato al Cardarelli per un’ischemia celebrale News 13 Agosto 2020 10:13 Di redazione 1'

Momenti di terrore per Raffaele Cantone. L’ex presidente dell’ANAC attuale procuratore generale di Perugia è stato colpito da un’ischemia mentre si trovava in vacanza al Circeo con la famiglia.

Cantone ricoverato al Cardarelli per un’ischemia

Nella notte tra martedì e mercoledì il procuratore ha accusato un malore ed è stato subito trasportato al pronto soccorso più vicino. Da lì è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia del Cardarelli di Napoli.

Secondo quanto si apprende, era in vacanza con la famiglia al Circeo quando si e’ sentito poco bene nella serata di martedi’. Dopo una serie di controlli all’ospedale di Fondi, il magistrato e’ stato trasferito al Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti che, allo stato, hanno escluso problemi ischemici. Chi ha avuto modo di parlare con lui sottolinea che Cantone sta bene e gia’ in giornata, al termine dei controlli medici, dovrebbe essere dimesso dall’ospedale