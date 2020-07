0 Facebook Fabrizio Corona di nuovo nei guai, festa a casa durante i domiciliari News 12 Luglio 2020 20:28 Di redazione 2'

Ancora guai per Fabrizio Corona. I carabinieri sono giunti a casa dell’ex re dei paparazzi a seguito di una segnalazione da parte del vicinato. Qualcuno degli inquilini dello stabile nel quale abita Corona ha richiesto l’intervento dei militari per il volume troppo alto della musica.

Corona in casa con alcuni amici

I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno trovato 5 persone, due ragazzi e tre ragazze ma non hanno rivelato alcun baccano eccessivo. A riportare la dinamica dei fatti è il “Corriere della Sera”. Fabrizio Corona è agli arresti domiciliare e secondo le disposizioni del giudice, non potrebbe ospitare persone. La questione sarà presa in considerazione dal Tribunale che, per le proprie valutazioni, farà affidamento sul rapporto degli agenti che hanno fatto visita a Fabrizio.

Corona già ad aprile si era trovato in una situazione simile. In pieno lockdown aveva fatto entrare in casa il suo personal trainer. L’allenatore, in quella occasione, fu multato per la violazione delle regole sulla quarantena. Corona era invece stato ripreso dal Tribunale di sorveglianza per il rispetto delle prescrizioni sulla detenzione domiciliare.

Le parole del legale di Corona

“Non ha la prescrizione di divieto di incontro con alcuna persona tranne che con pregiudicati”. Lo ha spiegato all’ANSA, Ivano Chiesa, il legale di Fabrizio Corona. “Quando ha violato le regole sul Covid ha chiesto scusa, ma ora non esiste…. Non c’erano schiamazzi ed è arrivata addirittura una intera pattuglia”. Al momento quindi si attendono ora le valutazioni del giudice.