E’ una tragedia quella avvenuta nelle campagne tra Foglianise e Torrecuso, in provincia di Benevento. Nicola Iannella è morto schiacciato da un mezzo agricolo che stava conducendo, aveva 25 anni.

Nicola si capovolge con il trattore e muore a 25 anni

Secondo una prima ricostruzione Nicola stava lavorando nel suo vigneto quando, per dinamiche ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato e l’ha schiacciato. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza dei familiari e ricostruito la dinamica dell’accaduto. La salma del giovane è stata poi portata all’obitorio dell’ospedale San Pio. Sconvolta l’intera comunità per questa tragedia.