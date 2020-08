0 Facebook Napoli, ladri rubano a scuola: maestro di arti marziali li insegue e li manda al tappeto Cronaca 12 Agosto 2020 16:21 Di redazione 2'

Si sono intrufolati all’interno della scuola Calderisi di Villa di Briano di Caserta per rubare dispositivi tecnologici. Ma sono stati sfortunati nell’incontrare sulla loro strada un Maestro di arti marziali, nello specifico di MMA.

Quest’ultimo, passando da quelle parti e avendo notato qualcosa di strano proprio nei pressi della scuola, ha inseguito i malviventi. Questi ultimi avevano provato a scappare per dei terreni agricoli. Ma sono stati raggiunti e messe al tappeto.

Fondamentale, per l’arresto dei due ladri, la segnalazione di altri cittadini che hanno allarmato i carabinieri. I militari hanno individuato e tratto in manette i due malviventi residenti a Secondigliano.

“In qualità di sindaco di Villa di Briano voglio esprimere parole di encomio per il giovane Francesco Di Chiara, di Frignano, che con grande senso civico, da comune cittadino, e con un grandissimo atto di coraggio, è intervenuto per fermare i ladri, costringendoli a desistere. Francesco è un esperto di arti marziali ed è già noto per aver messo in atto un altro gesto eroico in difesa di una donna incinta, vittima di una rapina. Ringrazio inoltre alcuni nostri concittadini brianesi, membri delle forze dell’ordine, che, in borghese, dalla serenità serale delle loro case, sono prontamente accorsi sul posto. Sono gesti che riempiono il cuore di orgoglio. I nostri territori sono ricchi di persone oneste e coraggiose. Villa di Briano li ringrazia“, ha scritto su Facebook il Sindaco di Villa Briano Luigi Della Corte.